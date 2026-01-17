Скидки
Футбол Новости

Боруссия Д — Санкт-Паули, результат матча 17 января, счет 3:2, 18-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд в концовке вырвала победу у «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги
Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Санкт-Паули». Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер, Германия). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Брандт – 45+1'     2:0 Адейеми – 54'     2:1 Сэндс – 62'     2:2 Джонс – 72'     3:2 Джан – 90+6'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Юлиан Брандт на 45+1-й минуте. На 54-й минуте нападающий Карим Адейеми удвоил преимущество «Боруссии». Через восемь минут полузащитник Джеймс Сэндс сократил отставание в счёте, а на 73-й минуте нападающий Рики-Джейд Джонс счёт сравнял. На 90+5-й минуте Эмре Джан принёс победу хозяевам, реализовав пенальти.

После 18 матчей чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Санкт-Паули» заработал 12 очков после 17 игр и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Санкт-Паули» на своём поле предстоит встретиться с «Гамбургом» 23 января, а «Боруссия» на день позже в выездном матче сыграет с «Унионом».

