«Боруссия» Дортмунд в концовке вырвала победу у «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Санкт-Паули». Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Харм Осмерс (Ганновер, Германия). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Юлиан Брандт на 45+1-й минуте. На 54-й минуте нападающий Карим Адейеми удвоил преимущество «Боруссии». Через восемь минут полузащитник Джеймс Сэндс сократил отставание в счёте, а на 73-й минуте нападающий Рики-Джейд Джонс счёт сравнял. На 90+5-й минуте Эмре Джан принёс победу хозяевам, реализовав пенальти.

После 18 матчей чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Санкт-Паули» заработал 12 очков после 17 игр и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Санкт-Паули» на своём поле предстоит встретиться с «Гамбургом» 23 января, а «Боруссия» на день позже в выездном матче сыграет с «Унионом».