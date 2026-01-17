Скидки
Сербский журналист высказался об интересе «Црвены» к игроку «Спартака» Маркиньосу

Журналист Дарко Николич, являющийся редактором спортивного раздела сербского сайта «Вечерние новости», высказался об интересе «Црвены Звезды» к нападающему московского «Спартака» Маркиньосу.

— Что касается Маркиньоса, то несколько СМИ получили подтверждение от «Црвены», что клуб интересуется им.

— Готовы ли в «Црвене» закрывать все пожелания Станковича по игрокам?
— Честно говоря, не знаю. С тех пор, как пришёл Станкович, были куплены два новых игрока. Похоже, клуб покупает тех, кого надо. Это «список Станковича» или спортивных директоров? Не знаю, но я думаю, что между пожеланиями Станковича и спортивного директора Митара Мркелы существует старое доброе взаимопонимание», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний вингер играл под руководством главного тренера белградского клуба Деяна Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

