Главная Футбол Новости

Мальорка — Атлетик Бильбао, результат матча 17 января 2026, счет 3:2, Ла Лига 2025/2026

«Мальорка» обыграла «Атлетик» в матче 20-го тура Ла Лиги, Ведат Мурики оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Мальоркой» и «Атлетиком» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальме-де-Мальорка. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
3 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Мурики – 5'     1:1 Гомес – 8'     2:1 Мурики – 42'     2:2 Уильямс – 45'     3:2 Мурики – 69'    
Удаления: нет / Гурусета – 71', Гомес – 72', Лекуэ – 72'

Счёт в матче открыл форвард «Мальорки» Ведат Мурики на пятой минуте встречи. Спустя три минуты хавбек «Атлетика» Унаи Гомес счёт сравнял. Ведат Мурики сделал дубль на 42-й минуте. Опять спустя три минуты гости сравняли счёт, отличился нападающий Нико Уильямс. На 69-й минуте Мурики оформил хет-трик, реализовав 11-метровый удар. Спустя несколько минут красные карточки получили игроки «Атлетика» Унаи Гомес и Горка Гурусета.

В минувшем туре «Мальорка» проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:2. «Атлетик» разделил очки с «Осасуной» (1:1). В следующем туре «Мальорка» встретится с мадридским «Атлетико» (25 января), а «Атлетик» — с «Севильей» (24 января).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
