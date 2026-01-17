«Мальорка» обыграла «Атлетик» в матче 20-го тура Ла Лиги, Ведат Мурики оформил хет-трик

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Мальоркой» и «Атлетиком» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальме-де-Мальорка. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл форвард «Мальорки» Ведат Мурики на пятой минуте встречи. Спустя три минуты хавбек «Атлетика» Унаи Гомес счёт сравнял. Ведат Мурики сделал дубль на 42-й минуте. Опять спустя три минуты гости сравняли счёт, отличился нападающий Нико Уильямс. На 69-й минуте Мурики оформил хет-трик, реализовав 11-метровый удар. Спустя несколько минут красные карточки получили игроки «Атлетика» Унаи Гомес и Горка Гурусета.

В минувшем туре «Мальорка» проиграла «Райо Вальекано» со счётом 1:2. «Атлетик» разделил очки с «Осасуной» (1:1). В следующем туре «Мальорка» встретится с мадридским «Атлетико» (25 января), а «Атлетик» — с «Севильей» (24 января).

