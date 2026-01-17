«Челси» победил «Брентфорд» в матче 22-го тура АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Брентфордом». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Жоао Педро. Бразильский нападающий «синих» отличился в первом тайме, на 26-й минуте. Во втором тайме, на 76-й минуте, Коул Палмер увеличил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брентфорд» набрал 33 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «синие» встретятся с «Кристал Пэлас» (25 января), а «пчёлы» в этот же день сыграют с «Ноттингем Форест».