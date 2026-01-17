Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Челси — Брентфорд, результат матча 17 января 2026, счет 2:0, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» победил «Брентфорд» в матче 22-го тура АПЛ
Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Брентфордом». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Педро – 26'     2:0 Палмер – 76'    

Первый гол в матче забил Жоао Педро. Бразильский нападающий «синих» отличился в первом тайме, на 26-й минуте. Во втором тайме, на 76-й минуте, Коул Палмер увеличил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Брентфорд» набрал 33 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «синие» встретятся с «Кристал Пэлас» (25 января), а «пчёлы» в этот же день сыграют с «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
