Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 17 января 2026, счет 1:2, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», пропустив решающий гол на 90+3-й минуте
Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Саммервилл – 15'     1:1 Ромеро – 64'     1:2 Уилсон – 90+3'    

Счёт в матче открыл нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл в первом тайме, на 15-й минуте. Во втором тайме, на 64-й минуте, защитник хозяев поля Кристиан Ромеро сравнял счёт. В конце встречи, на 90+3-й минуте, нападающий гостей Каллум Уилсон вырвал победу для «молотобойцев».

После 22 матчей английской Премьер-лиги подопечные Томаса Франка заработали 27 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 17 очков и располагается на 18-й строчке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
