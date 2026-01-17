«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», пропустив решающий гол на 90+3-й минуте

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл в первом тайме, на 15-й минуте. Во втором тайме, на 64-й минуте, защитник хозяев поля Кристиан Ромеро сравнял счёт. В конце встречи, на 90+3-й минуте, нападающий гостей Каллум Уилсон вырвал победу для «молотобойцев».

После 22 матчей английской Премьер-лиги подопечные Томаса Франка заработали 27 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Команда Нуну Эшпириту Санту набрала 17 очков и располагается на 18-й строчке.