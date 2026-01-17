Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Бавария: стартовые составы команд на матч 18-го тура Бундеслиги, 17 января 2026

Комментарии

Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступит Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
1-й тайм
0 : 0
Бавария
Мюнхен

Стартовые составы команд.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Раум, Люкеба, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Ромуло, Нуса, Диоманд.

«Бавария»: Нойер, Та, Ито, Юпамекано, Бишоф, Павлович, Карл, Горецка, Гнабри, Диас, Кейн.

После 17 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» заработал 32 очка после 16 игр и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Бавария» в выездном матче победила «Кёльн» со счётом 3:1, а «РБ Лейпциг» на своём поле переиграл «Фрайбург» (2:0).

