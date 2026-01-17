Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» уступил «Челябинску» в первом контрольном матче на сборах в Турции

«Пари НН» уступил «Челябинску» в первом контрольном матче на сборах в Турции
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» проиграл «Челябинску» в первом контрольном матче на сборах в Турции со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 18-й минуте встречи защитником челябинцев Хетагом Кочиевым.

Нижегородцы продолжат свои сборы и проведут следующий матч 27 января с воронежским «Факелом». В свою очередь, «Челябинск» 20 января встретится с сербским клубом «Марист».

После 18 туров Мир РПЛ нижегородская команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. Матч следующего, 19-го тура с московским «Локомотивом» состоится 28 февраля.

«Челябинск» по итогам 21 тура Лиги Pari занимает шестое место в таблице, набрав 32 очка.

Материалы по теме
«Пари НН» объявил о трансфере нападающего из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android