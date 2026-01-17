«Пари НН» уступил «Челябинску» в первом контрольном матче на сборах в Турции

«Пари Нижний Новгород» проиграл «Челябинску» в первом контрольном матче на сборах в Турции со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 18-й минуте встречи защитником челябинцев Хетагом Кочиевым.

Нижегородцы продолжат свои сборы и проведут следующий матч 27 января с воронежским «Факелом». В свою очередь, «Челябинск» 20 января встретится с сербским клубом «Марист».

После 18 туров Мир РПЛ нижегородская команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. Матч следующего, 19-го тура с московским «Локомотивом» состоится 28 февраля.

«Челябинск» по итогам 21 тура Лиги Pari занимает шестое место в таблице, набрав 32 очка.