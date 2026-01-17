«Ливерпуль» в матче АПЛ не смог обыграть «Бёрнли», находящийся в зоне вылета

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

На 32-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи не реализовал пенальти. Счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц на 42-й минуте. Нападающий гостей Маркус Эдвардс сравнял счёт на 62-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Бёрнли» на своём поле предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» 24 января, а «Ливерпуль» в этот же день в выездном матче сыграет с «Борнмутом».