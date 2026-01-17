Скидки
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Бёрнли, результат матча 17 января, счет 1:1, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» в матче АПЛ не смог обыграть «Бёрнли», находящийся в зоне вылета
Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42'     1:1 Эдвардс – 65'    

На 32-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи не реализовал пенальти. Счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц на 42-й минуте. Нападающий гостей Маркус Эдвардс сравнял счёт на 62-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Бёрнли» на своём поле предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» 24 января, а «Ливерпуль» в этот же день в выездном матче сыграет с «Борнмутом».

Календарь матчей Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Премьер-лиги сезона-2025/2026
«Победила лучшая команда. Они были сильнее». Гвардиола — о поражении от «Ман Юнайтед»
