Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Египет — Нигерия: результат матча 17 января, счет 0:0 (2:4 пен.), матч за третье место Кубка африканских наций

Нигерия стала бронзовым призёром Кубка Африки, обыграв Египет. Салах не забил пенальти
Завершился матч за третье место Кубка африканских наций — 2025 между сборными Египта и Нигерии. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Джалал Джийед из Марокко. Победу в матче праздновали футболисты команды Нигерии — 0:0 (4:2 пен.).

Кубок африканских наций . За 3-е место
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Египет
Окончен
0 : 0
2 : 4
Нигерия

Команды не смогли забить в основное время матча, а в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Нигерии. Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не смог реализовать свою попытку в послематчевой серии пенальти.

На стадии 1/2 финала нигерийская национальная команда уступила марокканцам со счётом 0:0, 2:4 пен. Сборная Египта проиграла Сенегалу — 0:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная сетка Кубка Африки – 2025
