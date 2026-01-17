«Зенит» согласовал с «Атлетико Минейро» переход Кассьерры — Сиерра

«Зенит» согласовал с бразильским «Атлетико Минейро» трансфер нападающего Матео Кассьерры, сообщает журналист Пипе Сиерра в социальных сетях.

Бразильский клуб согласовал трансфер с «Зенитом», а также договорился об условиях контракта с 28-летним форвардом. О завершении трансфера будет объявлено в ближайшие часы. В споре за нападающего «Атлетико Минейро» опередил мексиканский клуб «Монтеррей».

Кассьерра выступает в составе сине-бело-голубых с лета 2022 года. За этот период Кассьерра принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.