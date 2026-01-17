Тренер «МЮ» Майкл Кэррик высказался после победы над «Ман Сити» в дебютном матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

«Это отличное начало, тут уж ничего не скажешь. Честно говоря, перед игрой мы, тренеры, поговорили и сказали, что ребята в хорошей форме. Мы были вполне довольны подготовкой, эмоциональным состоянием парней, настроением в раздевалке. Так что я был вполне доволен этим перед игрой, но послушайте, «Сити» — невероятная команда с талантом, они могут проводить ротацию и менять тактику. Поэтому есть план, а потом нужно переходить к плану Б и В и работать с ним.

Так что никогда не знаешь, как сложится игра, но то, как всё получилось, — это фантастика, ребята сегодня были великолепны во многих отношениях. Справиться с эмоциональным состоянием, держа в голове информацию, которую мы дали, и собраться с силами — это было очень хорошо», – приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, игра с «Манчестер Сити» стала первой для нового главного тренера красных Майкла Кэррика. Специалист был назначен 13 января, сменив на этом посту Рубена Аморима.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.