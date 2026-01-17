Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Нигерия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Майкл Кэррик высказался после победы над «Ман Сити» в дебютном матче

Тренер «МЮ» Майкл Кэррик высказался после победы над «Ман Сити» в дебютном матче
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги над «Манчестер Сити» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Это отличное начало, тут уж ничего не скажешь. Честно говоря, перед игрой мы, тренеры, поговорили и сказали, что ребята в хорошей форме. Мы были вполне довольны подготовкой, эмоциональным состоянием парней, настроением в раздевалке. Так что я был вполне доволен этим перед игрой, но послушайте, «Сити» — невероятная команда с талантом, они могут проводить ротацию и менять тактику. Поэтому есть план, а потом нужно переходить к плану Б и В и работать с ним.

Так что никогда не знаешь, как сложится игра, но то, как всё получилось, — это фантастика, ребята сегодня были великолепны во многих отношениях. Справиться с эмоциональным состоянием, держа в голове информацию, которую мы дали, и собраться с силами — это было очень хорошо», – приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, игра с «Манчестер Сити» стала первой для нового главного тренера красных Майкла Кэррика. Специалист был назначен 13 января, сменив на этом посту Рубена Аморима.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
Идеальный дебют Кэррика в «МЮ»! Выдали лучший матч в сезоне и вынесли «Сити»
Идеальный дебют Кэррика в «МЮ»! Выдали лучший матч в сезоне и вынесли «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android