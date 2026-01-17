Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: команды не открыли счёт в первом тайме
Комментарии

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Счёт в матче 0:0 после первого тайма. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
2-й тайм
0 : 0
Арсенал
Лондон

Команды не открыли счёт в первом тайме.

После 21 матча лондонский «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 49 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет шесть очков, при этом «горожане» сыграли на один матч больше. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й строчке с 21 очком.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
