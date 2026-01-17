«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты идёт матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал». Игра проходит на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Счёт в матче 0:0 после первого тайма. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды не открыли счёт в первом тайме.

После 21 матча лондонский «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 49 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет шесть очков, при этом «горожане» сыграли на один матч больше. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й строчке с 21 очком.