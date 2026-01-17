Последние четыре победы «МЮ» над «Ман Сити» в АПЛ были одержаны при разных тренерах
Состоявшаяся сегодня, 17 января, игра между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд» (2:0) стала первой для нового тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика, который был назначен 13 января, сменив Рубена Аморима. Примечательно, что каждая из последних четырёх побед «Манчестер Юнайтед» над «Манчестер Сити» в АПЛ была одержана при разных тренерах: это Уле-Гуннар Сульшер (2021), Эрик тен Хаг (2023), Рубен Аморим (2024) и Майкл Кэррик (2026).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65' 2:0 Доргу – 76'
После 22 матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает четвёртое место, тогда как «Манчестер Сити» располагается на втором месте с 43 очками.
