Главная Футбол Новости

Кэррик объяснил выход Майну и Магуайра в стартовом составе в матче с «Ман Сити»

Кэррик объяснил выход Майну и Магуайра в стартовом составе в матче с «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объяснил выход полузащитника Кобби Майну и защитника Гарри Магуайра в стартовом составе в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Я думаю, Кобби был великолепен в паре с Каземиро, считаю, что они стали прочным фундаментом вместе с Лисандро и Гарри (Магуайром). Это была игра на опыт и понимание. Это большая ответственность для Гарри Магуайра, и ему нужно отдать должное. Иногда мы принимаем как должное то, что делают игроки, но то, что он сыграл сегодня и справился, — это было своего рода обдуманным риском, ведь он тренировался всего два-три дня в течение, наверное, восьми или девяти недель. Это показывает, что для него это действительно важно. Я думаю, он был великолепен. Вместе с Лисандро они были очень надёжны в обороне и заложили фундамент для дальнейшего построения игры», – приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Ранее Кобби Майну ни разу не выходил в стартовом составе в матче АПЛ в нынешнем сезоне. В прессе появлялась информация, что игрок мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно, если бы в команде продолжил работать бывший главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

Комментарии
