Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Аль-Наср — Аль-Шабаб, результат матча 17 января 2026, счёт 3:2, 16-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» в матче 16-го тура саудовской Про-Лиги
Завершился матч 16-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты «Аль-Насра».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Яслам – 2'     2:0 Коман – 8'     2:1 Симакан – 31'     2:2 Жуниор – 53'     3:2 Гариб – 76'    
Удаления: нет / Сьерро – 67'

Счёт в матче был открыт на второй минуте, автогол забил защитник клуба «Аль-Шабаб» Саад Яслам. На восьмой минуте нападающий «Аль-Насра» Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев поля. Автогол на 31-й минуте записал на свой счёт защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан. Форвард гостей Карлос Жуниор сравнял счёт на 53-й минуте. Полузащитник клуба «Аль-Шабаб» Венсан Сьерро получил красную карточку на 67-й минуте. Нападающий Абдулрахман Гариб вывел «Аль-Наср» вперёд на 76-й минуте матча.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

После 15 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» располагается на 14-й строчке, у команды 11 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» в выездном матче встретится с клубом «Дамак» 21 января, а «Аль-Шабаб» на день раньше на своём поле примет клуб «Аль-Наджма».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
ФИФА сняла трансферный бан с «Аль-Насра», где играет Роналду — Романо
