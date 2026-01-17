«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» в матче 16-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 16-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты «Аль-Насра».

Счёт в матче был открыт на второй минуте, автогол забил защитник клуба «Аль-Шабаб» Саад Яслам. На восьмой минуте нападающий «Аль-Насра» Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев поля. Автогол на 31-й минуте записал на свой счёт защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан. Форвард гостей Карлос Жуниор сравнял счёт на 53-й минуте. Полузащитник клуба «Аль-Шабаб» Венсан Сьерро получил красную карточку на 67-й минуте. Нападающий Абдулрахман Гариб вывел «Аль-Наср» вперёд на 76-й минуте матча.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.

После 15 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Шабаб» располагается на 14-й строчке, у команды 11 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Наср» в выездном матче встретится с клубом «Дамак» 21 января, а «Аль-Шабаб» на день раньше на своём поле примет клуб «Аль-Наджма».