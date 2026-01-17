Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Гнабри сравнял счёт на 50-й минуте

«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Гнабри сравнял счёт на 50-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступает Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
2-й тайм
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Ромуло – 20'     1:1 Гнабри – 50'     1:2 Кейн – 67'     1:3 Та – 83'    

Нападающий гостей Серж Гнабри сравнял счёт в матче на 50-й минуте. Ранее счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Ромуло на 20-й минуте.

После 17 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» заработал 32 очка после 16 игр и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Бавария» в выездном матче победила «Кёльн» со счётом 3:1, а «РБ Лейпциг» на своём поле переиграл «Фрайбург» (2:0).

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android