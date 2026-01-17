Скидки
Майкл Кэррик ответил на вопрос о судействе в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на вопрос о судейских решениях в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Три гола «красных дьяволов» были отменены из-за офсайда. При этом судья не удалил защитника Диогу Дало после стыка с вингером гостей Жереми Доку на 11-й минуте встречи.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Я не могу дать вам ответ, но, честно говоря, я действительно не видел эпизода (с фолом Дало). Мне показалось, что в тот момент Диогу действительно коснулся мяча ногой, с моей точки обзора. Я посчитал, что он выбил мяч за пределы поля, поэтому ни на секунду не подумал, что это был грубый фол. Мне сказали, что удар был недостаточно сильный, вот почему (не было удаления). Я этого не видел, поэтому, честно говоря, не знаю. В таких играх бывают повороты, изменения в ходе игры и решения судей.

Как вы сказали, мы могли бы забить больше, если бы не небольшие офсайды, какими бы минимальными они ни были. Я не пересматривал записи, но мне показалось, что мы постоянно выглядели опасно, даже с самого начала, когда Гарри бил головой. Мы хотели показать такую игру, знали, что они очень хорошо владеют мячом и создают таким образом проблемы. Иногда нельзя гоняться за мячом весь матч, поэтому мы хотели показать настоящую атакующую игру, и я думаю, что четвёрка нападающих поддержала нас. Надо сказать, сегодня они показали особенное выступление», – приводит слова Кэррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

