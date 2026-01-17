Скидки
Футбол

Клаудиньо посетил тренировку «Зенита» в Катаре

Клаудиньо посетил тренировку «Зенита» в Катаре
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо посетил тренировку сине-бело-голубых на тренировочном сборе в Катаре.

Полузащитник тепло поприветствовал бывших партнёров по команде и пообщался с игроками санкт-петербургского клуба.

Фото: Телеграм-канал «Зенита»

Фото: Телеграм-канал «Зенита»

Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.

По итогам осенней части сезона-2025/2026 «Зенит» набрал 39 очков в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, уступая одно очко действующему чемпиону «Краснодару».

