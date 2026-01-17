Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Шпилевский прокомментировал поражение «Пари НН» в контрольном матче с «Челябинском»
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался после контрольного матча с «Челябинском», который завершился со счётом 0:1.

«На мой взгляд, это был типичный контрольный матч после длительного перерыва и интенсивной недели нагрузок. Понятно, что никому не хочется проигрывать, но в первом тайме мы создали достаточное количество моментов, чтобы завершить встречу в нашу пользу. Не стану скрывать, поражение меня злит, поэтому проанализируем игру. Но и переоценивать результат тоже не стоит.

Одна из вещей, что мы отрабатывали в матче с «Челябинском», был прессинг. Хотим ребят подтягивать, в том числе через игры. Чтобы была интенсивность, чтобы игроки могли почувствовать новую структуру, играть под давлением. Поэтому мы варьировали прессинг: играли повыше, пониже.

Соглашусь, что по ходу матча был достаточно эмоционален, делал много подсказа. Сборы – это то время, когда есть возможность доносить указания до ребят лучше. Мне всегда хочется давать команде энергию, быть помощником для футболистов. Повторюсь, проанализируем матч с «Челябинском» и будем идти дальше», — приводит слова тренера телеграм-канал клуба.

Единственный гол был забит на 18-й минуте встречи защитником челябинцев Хетагом Кочиевым. Нижегородцы продолжат свои сборы и проведут следующий матч 27 января с воронежским «Факелом». В свою очередь, «Челябинск» 20 января встретится с сербским клубом «Марист».

После 18 туров Мир РПЛ нижегородская команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, имея в активе 14 очков. «Челябинск» по итогам 21 тура Лиги Pari занимает шестое место, набрав 32 очка.

