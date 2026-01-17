Скидки
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Арсенал, результат матча 17 января 2026, счет 0:0, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» не смог забить «Ноттингем Форест» и сыграл вничью в матче 22-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

Команды не забили голов по ходу встречи.

После 22 матчей лондонский «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии с 50 очками. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет семь очков. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й строчке с 22 очками.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Манчестер Юнайтед» 25 января. В этот же день «лесники» встретятся с «Брентфордом».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
