Главная Футбол Новости

Наполи — Сассуоло, результат матча 17 января 2026, счет 1:0, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» победил «Сассуоло» в матче 21-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франческо Фурно. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 21-й тур
17 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Лоботка – 7'    

Счёт в матче открыл Станислав Лоботка. Словацкий полузащитник отличился в начале встречи, на седьмой минуте.

«Наполи» с 43 очками после 21 встречи занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» набрал 23 очка после 21 матча и располагается на 12-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 49 очками.

В следующем туре подопечные Антонио Конте сыграют с «Ювентусом» 25 января. В этот же день «Сассуоло» встретится с «Кремонезе».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Комментарии
