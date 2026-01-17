«Наполи» победил «Сассуоло» в матче 21-го тура Серии А

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франческо Фурно. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл Станислав Лоботка. Словацкий полузащитник отличился в начале встречи, на седьмой минуте.

«Наполи» с 43 очками после 21 встречи занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» набрал 23 очка после 21 матча и располагается на 12-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 49 очками.

В следующем туре подопечные Антонио Конте сыграют с «Ювентусом» 25 января. В этот же день «Сассуоло» встретится с «Кремонезе».