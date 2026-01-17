Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте» в Мадриде

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте» в Мадриде
Комментарии

Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии, присутствовал на матче с «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (2:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Анчелотти расположился в президентской ложе. Итальянский специалист пришёл посмотреть на игру форварда Винисиуса Жуниора. Вместе с ним находилась делегация Бразильской футбольной федерации, нападающий Родриго Гоэс также был на трибунах из-за травмы.

Этот матч стал дебютом нового тренера «Реала» Альваро Арбелоа в Ла Лиге. 11 января «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании. На следующий день команду покинул Хаби Алонсо, который занимал пост главного тренера, и его заменил ранее возглавлявший молодёжную команду Арбелоа.

Материалы по теме
Винисиус мог повлиять на увольнение Хаби Алонсо из «Реала» — The Touchline
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android