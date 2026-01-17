Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте» в Мадриде

Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии, присутствовал на матче с «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (2:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Анчелотти расположился в президентской ложе. Итальянский специалист пришёл посмотреть на игру форварда Винисиуса Жуниора. Вместе с ним находилась делегация Бразильской футбольной федерации, нападающий Родриго Гоэс также был на трибунах из-за травмы.

Этот матч стал дебютом нового тренера «Реала» Альваро Арбелоа в Ла Лиге. 11 января «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании. На следующий день команду покинул Хаби Алонсо, который занимал пост главного тренера, и его заменил ранее возглавлявший молодёжную команду Арбелоа.