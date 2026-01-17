Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте» в Мадриде
Поделиться
Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии, присутствовал на матче с «Леванте» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (2:0). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58' 2:0 Асенсио – 65'
Анчелотти расположился в президентской ложе. Итальянский специалист пришёл посмотреть на игру форварда Винисиуса Жуниора. Вместе с ним находилась делегация Бразильской футбольной федерации, нападающий Родриго Гоэс также был на трибунах из-за травмы.
Этот матч стал дебютом нового тренера «Реала» Альваро Арбелоа в Ла Лиге. 11 января «Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании. На следующий день команду покинул Хаби Алонсо, который занимал пост главного тренера, и его заменил ранее возглавлявший молодёжную команду Арбелоа.
Комментарии
- 17 января 2026
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:19
-
21:10
-
20:54
-
20:54
-
20:43
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:04
-
19:58
-
19:57
-
19:53
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:12
-
18:58
-
18:57