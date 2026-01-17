Заур Тедеев: в том, что капитаном «Акрона» будет Артём Дзюба, нет никакого сомнения

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что нападающий команды Артём Дзюба станет капитаном тольяттинского клуба.

«Что касается капитана команды, то у нас достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артём Дзюба, нет никакого сомнения, потому что в ряде матчей он выводил команду и делал это достаточно успешно. Он по духу своему лидер. Это как раз тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов. А это самое главное для капитана», — сказал Тедеев в интервью пресс-службе «Акрона».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.