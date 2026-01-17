«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Кейн вывел мюнхенцев вперёд на 67-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступает Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Баварии».
Нападающий гостей Гарри Кейн вывел свою команду вперёд на 67-й минуте. Ранее счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Ромуло на 20-й минуте, а нападающий «Баварии» Серж Гнабри забил ответный мяч на 50-й минуте.
После 17 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» заработал 32 очка после 16 игр и располагается на четвёртой строчке.
В предыдущем туре «Бавария» в выездном матче победила «Кёльн» со счётом 3:1, а «РБ Лейпциг» на своём поле переиграл «Фрайбург» (2:0).
- 17 января 2026
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:19
-
21:10
-
20:54
-
20:54
-
20:43
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:04
-
19:58
-
19:57
-
19:53
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:20
-
19:19
-
19:12
-
18:58
-
18:57