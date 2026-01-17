«РБ Лейпциг» — «Бавария»: Жонатан Та забил третий мяч мюнхенцев на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играют «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходит на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступает Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 3:1 в пользу «Баварии».

Защитник Жонатан Та забил третий мяч в ворота «РБ Лейпциг» на 83-й минуте. Ранее счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Ромуло на 20-й минуте. Нападающий «Баварии» Серж Гнабри забил ответный мяч на 50-й минуте, а Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 67-й минуте.

После 17 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» заработал 32 очка после 16 игр и располагается на третьей строчке.

В предыдущем туре «Бавария» в выездном матче победила «Кёльн» со счётом 3:1, а «РБ Лейпциг» на своём поле переиграл «Фрайбург» (2:0).