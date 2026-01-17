Флориан Вирц: очень расстраивает ничья с «Бёрнли», это как поражение

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал результат матча с «Бёрнли» в рамках 22-го тура АПЛ, который завершился вничью — 1:1.

«Да, очень расстраивает [результат]. Думаю, как вы и сказали, у нас было много шансов – достаточно шансов, чтобы решить исход игры в самом начале. Сегодня мы их упустили. Так что очень обидно. Возможно, несколько раз мы могли бы действовать немного лучше. Но нам также немного не повезло в нескольких моментах – особенно с голом Уго [Экитике]. Но нам нужно лучше играть перед воротами. Думаю, больших голевых моментов было не так уж много, но в итоге мы забили один гол, и этого сегодня оказалось недостаточно.

Ничего [не можем извлечь из этого матча] – это как поражение. Когда у нас было столько ударов и столько в створ, я думаю, мы должны были забить больше голов. Но бывают такие дни – пытаешься сделать всё, но в итоге ничего не получается. Мы взяли только одно очко, но я могу лишь сказать, что в следующей игре мы снова постараемся сыграть лучше», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

На 32-й минуте полузащитник хозяев Доминик Собослаи не реализовал пенальти. Счёт в матче открыл Флориан Вирц на 42-й минуте. Нападающий гостей Маркус Эдвардс сравнял счёт на 62-й минуте.

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 18-й строчке.