Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» сыграл вничью в четвёртом матче АПЛ подряд

«Ливерпуль» сыграл вничью в четвёртом матче АПЛ подряд
Комментарии

«Ливерпуль» не смог обыграть «Бёрнли» (1:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым мерсисайдцы сыграли вничью в четвёртом матче чемпионата Англии подряд.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42'     1:1 Эдвардс – 65'    

Ранее подопечные Арне Слота разделили очки с «Лидс Юнайтед» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и лондонским «Арсеналом» (0:0). При этом «красные» в последний раз проигрывали в АПЛ 22 ноября в матче 12-го тура с «Ноттингем Форест», разгромно уступив со счётом 0:3.

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал» с 50 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 января сыграет в выездном матче с «Борнмутом».

Материалы по теме
Финиш мощной трансферной саги в АПЛ! Игрок сборной Англии «кинул» «Ливерпуль» ради «Сити»
Финиш мощной трансферной саги в АПЛ! Игрок сборной Англии «кинул» «Ливерпуль» ради «Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android