«Ливерпуль» сыграл вничью в четвёртом матче АПЛ подряд

«Ливерпуль» не смог обыграть «Бёрнли» (1:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым мерсисайдцы сыграли вничью в четвёртом матче чемпионата Англии подряд.

Ранее подопечные Арне Слота разделили очки с «Лидс Юнайтед» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и лондонским «Арсеналом» (0:0). При этом «красные» в последний раз проигрывали в АПЛ 22 ноября в матче 12-го тура с «Ноттингем Форест», разгромно уступив со счётом 0:3.

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал» с 50 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 января сыграет в выездном матче с «Борнмутом».