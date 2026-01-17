«Ливерпуль» сыграл вничью в четвёртом матче АПЛ подряд
Поделиться
«Ливерпуль» не смог обыграть «Бёрнли» (1:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым мерсисайдцы сыграли вничью в четвёртом матче чемпионата Англии подряд.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42' 1:1 Эдвардс – 65'
Ранее подопечные Арне Слота разделили очки с «Лидс Юнайтед» (0:0), «Фулхэмом» (2:2) и лондонским «Арсеналом» (0:0). При этом «красные» в последний раз проигрывали в АПЛ 22 ноября в матче 12-го тура с «Ноттингем Форест», разгромно уступив со счётом 0:3.
После 22 матчей английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал» с 50 очками.
В следующем туре «Ливерпуль» 24 января сыграет в выездном матче с «Борнмутом».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:55
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:19
-
21:10
-
20:54
-
20:54
-
20:43
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:04
-
19:58
-
19:57