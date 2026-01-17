Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» после посещения тренировки команды в Катаре

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо обратился к болельщикам санкт-петербургской команды.

«Привет, болельщики «Зенита»! Я здесь, чтобы послать вам воздушный поцелуй и обнять покрепче. Желаю отличного сезона. Пусть все цели будут выполнены. Обнимаю. «Зенит», я вас люблю! Пока, пока», — сказал Клаудиньо в видео в телеграм-канале клуба.

Ранее сообщалось, что футболист посетил тренировку «Зенита» на сборе в Катаре.

Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.