Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Бавария, результат матча 17 января, счет 1:5, 18-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги, у Кейна один гол
Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «РБ Лейпциг» и мюнхенская «Бавария». Встреча проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты команды гостей.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Ромуло – 20'     1:1 Гнабри – 50'     1:2 Кейн – 67'     1:3 Та – 83'     1:4 Павлович – 85'     1:5 Олисе – 88'    

Счёт открыл нападающий «РБ Лейпциг» Ромуло на 20-й минуте. Нападающий «Баварии» Серж Гнабри забил ответный мяч на 50-й минуте. Гарри Кейн вывел гостей вперёд на 67-й минуте. Защитник Жонатан Та забил третий мяч мюнхенцев на 83-й минуте. В концовке матча «Бавария» забила ещё два гола: отличились Александар Павлович и Майкл Олисе.

После 18 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» заработал 32 очка после 17 игр и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре мюнхенской «Баварии» на своём поле предстоит встретиться с «Аугсбургом» 24 января, а «РБ Лейпциг» в этот же день в выездном матче сыграет с «Хайденхаймом».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
