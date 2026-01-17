«Тулуза» одержала крупную победу над «Ниццей» в матче 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Тулуза» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Тулуза» в Тулузе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл нападающий «Тулузы» Сантьяго Масса на седьмой минуте. На 45-й минуте встречи форвард Франк Магри удвоил преимущество хозяев поля. Нападающий «Ниццы» Элье Ваи сократил отставание на 49-й минуте. Сантьяго Масса оформил дубль на 55-й минуте. Хавбек «Тулузы» Кристиан Кассерес забил четвёртый мяч на 74-й минуте матча. Спустя шесть минут пятый мяч хозяев забил форвард Хулиан Виньоло.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Тулуза» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 18 очков и располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1

Российские футболисты за рубежом: