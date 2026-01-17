Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тулуза — Ницца, результат матча 17 января 2026, счет 5:1, 18-й тур Лиги 1 2025/2026

«Тулуза» одержала крупную победу над «Ниццей» в матче 18-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Тулуза» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Тулуза» в Тулузе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
5 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Масса – 7'     2:0 Магри – 45'     2:1 Ваи – 49'     3:1 Масса – 55'     4:1 Кассерес – 74'     5:1 Виньоло – 80'    

Счёт в матче открыл нападающий «Тулузы» Сантьяго Масса на седьмой минуте. На 45-й минуте встречи форвард Франк Магри удвоил преимущество хозяев поля. Нападающий «Ниццы» Элье Ваи сократил отставание на 49-й минуте. Сантьяго Масса оформил дубль на 55-й минуте. Хавбек «Тулузы» Кристиан Кассерес забил четвёртый мяч на 74-й минуте матча. Спустя шесть минут пятый мяч хозяев забил форвард Хулиан Виньоло.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Тулуза» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ницца» заработала 18 очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android