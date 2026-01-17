Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Сегодняшняя игра была такой, как мне нравится». Арне Слот — после ничьей с «Бёрнли»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42'     1:1 Эдвардс – 65'    

«Результат не в первый раз расстраивает. Бывает по-разному: иногда мы забиваем гол в дополнительное время, ожидая победы, а потом пропускаем ещё один гол в дополнительное время. Думаю, такие игры у нас были в период, когда мы создавали гораздо больше моментов в матчах, чем соперник, но потом проигрывали. Затем мы стали более осторожными, что затруднило создание большого количества моментов, и в результате мы оказались в серии игр без поражений.

Думаю, сегодняшняя игра была такой, как мне нравится: команда, которая даже по нашим меркам владела мячом больше, чем обычно, создавая много моментов благодаря этому владению. Обычно, если вы немного больше рискуете, это приводит к тому, что другая команда несколько раз контратакует, и мы это очень хорошо контролировали. Но в футболе у ​​одной команды может быть два шанса, и из этого приходит один гол, а у другой команды может быть несколько шансов и тоже один гол, и в итоге мы получаем тот результат, который есть сегодня», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 22 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Бёрнли» заработал 14 очков и располагается на 18-й строчке.

Комментарии
