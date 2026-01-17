Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу». Гласнер — о продаже Гехи в «Ман Сити»

«Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу». Гласнер — о продаже Гехи в «Ман Сити»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о скором трансфере защитника лондонцев Марка Гехи в «Манчестер Сити» после матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда потерпела поражение от «Сандерленда» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Пино – 30'     1:1 Ле Фе – 33'     2:1 Бробби – 71'    

«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Мы не чувствуем никакой поддержки. Хуже всего то, что мы продали нашего капитана за день до матча Премьер-лиги. Я этого не понимаю. Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу, потому что должен защищать игроков. В этом сезоне дважды вырывают сердце, за день до игры, как это было с Эзе летом, так и с Гехи сейчас… Что я должен постоянно говорить игрокам? Я смотрю на скамейку запасных и не могу не реагировать… просто дети на скамейке. Вот почему я сегодня так расстроен», — приводит слова Гласнера BBC.

Ранее сообщалось, что Гехи перейдёт в «Манчестер Сити» за £ 26 млн (€ 29,9 млн).

Новости. Футбол
