«Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу». Гласнер — о продаже Гехи в «Ман Сити»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о скором трансфере защитника лондонцев Марка Гехи в «Манчестер Сити» после матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда потерпела поражение от «Сандерленда» (1:2).

«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Мы не чувствуем никакой поддержки. Хуже всего то, что мы продали нашего капитана за день до матча Премьер-лиги. Я этого не понимаю. Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу, потому что должен защищать игроков. В этом сезоне дважды вырывают сердце, за день до игры, как это было с Эзе летом, так и с Гехи сейчас… Что я должен постоянно говорить игрокам? Я смотрю на скамейку запасных и не могу не реагировать… просто дети на скамейке. Вот почему я сегодня так расстроен», — приводит слова Гласнера BBC.

Ранее сообщалось, что Гехи перейдёт в «Манчестер Сити» за £ 26 млн (€ 29,9 млн).