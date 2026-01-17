«Бавария» первой достигла отметки в 100 голов в сезоне среди команд топ-5 лиг Европы

«Бавария» стала первой командой в пяти ведущих европейских лигах, достигшей отметки в 100 голов во всех официальных соревнованиях в этом сезоне. Мюнхенская команда добилась этого успеха после победы над «РБ Лейпциг» со счётом 5:1. Данные приводит статистический портал StatsFoot.

В сегодняшнем матче с «РБ Лейпциг» счёт открыл нападающий команды из Лейпцига Ромуло на 20-й минуте. Далее забивали только игроки «Баварии»: Серж Гнабри, Гарри Кейн, Джонатан Та, Александар Павлович и Майкл Олисе.

После 18 матчей чемпионата Германии «Бавария» набрала 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре мюнхенская команда на своём поле встретится с «Аугсбургом».