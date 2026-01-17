Скидки
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил прогресс Флориана Вирца

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:1) высказался о прогрессе ряда игроков мерсисайдцев, отметив полузащитника Флориана Вирца. Хавбек забил единственный гол «красных» в этой игре.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Вирц – 42'     1:1 Эдвардс – 65'    

«Думаю, мы все сильно разочарованы из-за результатов, иногда меня тоже немного расстраивает то, что весь прогресс, который проходят некоторые игроки, не виден, потому что результаты не отражают прогресс команды и отдельных игроков. Вы говорите о Милоше (Керкезе), и я полностью согласен – он провёл ещё один хороший матч. Я видел, как Флориан забил ещё один великолепный гол, и он также участвовал во многих других моментах. Жереми Фримпонг провёл ещё один хороший матч – огромная, огромная угроза на правом фланге.

Но результаты не всегда отражают прогресс, и это, я бы сказал, ещё одно разочарование, потому что игрокам также трудно почувствовать, что мы прогрессируем, что лично они прогрессируют, если результаты не такие, какие мы хотим. Конечно, сейчас можно говорить о 12 играх подряд без поражений, но наши стандарты выше, чем просто не проигрывать. Наши стандарты — побеждать в каждой игре», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Флориан Вирц забил свой четвёртый гол в нынешнем сезоне за клуб, проведя 27 матчей во всех турнирах.

