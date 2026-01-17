Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» сыграл два матча подряд вничью 0:0 в Премьер-лиге впервые с 2012 года

Лондонский «Арсенал» не смог воспользоваться неудачей «Манчестер Сити» и в 22-м туре Премьер-лиги разделил очки с «Ноттингем Форест». В этом матче подопечные Микеля Артеты не смогли реализовать своё преимущество, завершив встречу со счётом 0:0. Это стало вторым подряд безголевым исходом для «Арсенала» в Премьер-лиге. Примечательно, что такая ситуация произошла впервые с начала сезона-2012/2013, когда лондонский клуб также сыграл две подряд безголевые ничьи с клубами «Сток Сити» и «Сандерленд». Данные приводит статистический портал OptaJoe.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

«Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ также упустил очки, проиграв «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счётом 0:2.

Несмотря на это, после выходных «Арсенал» останется на вершине турнирной таблицы АПЛ. Однако «Астон Вилла» может сократить отставание до четырёх очков, если одержит победу в матче с «Эвертоном».

Турнирная таблица АПЛ
