«Он был великолепен». Тренер «Челси» Росеньор — об игре Палмера в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался об игре полузащитника Коула Палмера в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Брентфордом». Хавбек вместе с защитником Рисом Джеймсом пропустили тренировку команды из-за травм, но вышли в стартовом составе на игру АПЛ.

«Я не мог выпустить их в матче с «Арсеналом» (2:3), но я очень горжусь ими, потому что [сегодня] они выложились на полную и довели себя до изнеможения. У них не было времени на тренировки из-за полученных травм, но они показали фантастический настрой. И чем больше игр и тренировок они проведут, тем лучше будут играть.

Посмотрите последние 15 минут игры, и вы увидите, сколько энергии он [Палмер] вкладывает в прессинг и в свои забеги; я думаю, он был великолепен. Ни один игрок, ни одна команда не могут великолепно владеть мячом в каждой игре, но вы всё равно можете найти способ победить», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Коул Палмер сыграл в нынешнем сезоне в 13 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов.