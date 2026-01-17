Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был великолепен». Тренер «Челси» Росеньор — об игре Палмера в матче с «Брентфордом»

«Он был великолепен». Тренер «Челси» Росеньор — об игре Палмера в матче с «Брентфордом»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался об игре полузащитника Коула Палмера в матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Брентфордом». Хавбек вместе с защитником Рисом Джеймсом пропустили тренировку команды из-за травм, но вышли в стартовом составе на игру АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Педро – 26'     2:0 Палмер – 76'    

«Я не мог выпустить их в матче с «Арсеналом» (2:3), но я очень горжусь ими, потому что [сегодня] они выложились на полную и довели себя до изнеможения. У них не было времени на тренировки из-за полученных травм, но они показали фантастический настрой. И чем больше игр и тренировок они проведут, тем лучше будут играть.

Посмотрите последние 15 минут игры, и вы увидите, сколько энергии он [Палмер] вкладывает в прессинг и в свои забеги; я думаю, он был великолепен. Ни один игрок, ни одна команда не могут великолепно владеть мячом в каждой игре, но вы всё равно можете найти способ победить», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

После 22 матчей английской Премьер-лиги «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Коул Палмер сыграл в нынешнем сезоне в 13 встречах за клуб во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Материалы по теме
У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее
У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android