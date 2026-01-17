«Мы будем уважать его решение». Флик — о возможном переходе тер Штегена в «Жирону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу возможного перехода голкипера сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена в «Жирону».

«Это его решение и его планы на будущее. Конечно, мы общались в последние дни и недели, но вообще это работа Деку (спортивный директор «Барселоны»), а мы должны готовиться к завтрашнему матчу. Между тем, Марк — игрок «Барселоны», капитан, и он был очень важен для команды последние 10 лет, но мы будем уважать его решение и любые его желания», — приводит слова Флика AS.

Вратарь выступает за «Барселону» с 2014 года. За этот период тер Штеген принял участие в 423 матчах во всех турнирах, в 176 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.