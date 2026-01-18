Скидки
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Анже — Марсель, результат матча 17 января 2026, счет 2:5, 18-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» забил пять мячей «Анже» и одержал победу в матче 18-го тура Лиги 1
Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Анже» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Анже
Анже
Окончен
2 : 5
Марсель
Марсель
0:1 Гуири – 19'     0:2 Гринвуд – 24'     0:3 Траоре – 34'     0:4 Веа – 40'     1:4 Сбаи – 45+2'     1:5 Пайшао – 88'     2:5 Аллевина – 90+2'    

Счёт в матче открыл нападающий «Марселя» Амин Гуири на 19-й минуте. Спустя пять минут хавбек Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте полузащитник марсельцев Хамед Жуниор Траоре забил третий мяч. Форвард Тимоти Веа сделал счёт 4:0 на 40-й минуте матча. В добавленное к первому тайму время нападающий «Анже» Мохамед Амин Сбаи один мяч отыграл. Форвард «Марселя» Игор Пайшао на 88-й минуте забил пятый гол в ворота «Анже». В добавленное время матча нападающий хозяев Джим Аллевина забил второй мяч команды.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Анже» набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Марсель» заработал 35 очков и располагается на третьей строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1

