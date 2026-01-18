«Марсель» забил пять мячей «Анже» и одержал победу в матче 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Анже» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречи выступил Рюдди Бюке. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл нападающий «Марселя» Амин Гуири на 19-й минуте. Спустя пять минут хавбек Мэйсон Гринвуд удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте полузащитник марсельцев Хамед Жуниор Траоре забил третий мяч. Форвард Тимоти Веа сделал счёт 4:0 на 40-й минуте матча. В добавленное к первому тайму время нападающий «Анже» Мохамед Амин Сбаи один мяч отыграл. Форвард «Марселя» Игор Пайшао на 88-й минуте забил пятый гол в ворота «Анже». В добавленное время матча нападающий хозяев Джим Аллевина забил второй мяч команды.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Анже» набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Марсель» заработал 35 очков и располагается на третьей строчке.

