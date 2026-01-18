Скидки
Флик прокомментировал возможный переход воспитанника «Барселоны» в «ПСЖ»

Флик прокомментировал возможный переход воспитанника «Барселоны» в «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу возможного перехода 18-летнего воспитанника сине-гранатовых Педро Фернандеса в «ПСЖ».

«Я не хочу отвечать, потому что как тренер я вкладываю много энергии в то, чтобы помочь игрокам совершенствоваться. Если Педро перейдёт в другой клуб, спросите меня, и я скажу, но не сейчас.

Моя идея заключается в том, чтобы все остались. Ситуация с Педро ещё не улажена, но это футбол. Есть игроки, которым 17 или 18 лет, но вокруг них люди, которые подталкивают их к принятию решений. Не хочу говорить ничего больше», — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что воспитанник принял решение покинуть каталонский клуб, а сумма отступных в его контракте составляет € 6 млн.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

