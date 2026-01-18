«Бетис» уверенно обыграл «Вильярреал» в матче 20-го тура Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Бетисом» и «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль на 57-й минуте. На 77-й минуте матча красную карточку получил полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья. На 83-й минуте хавбек Пабло Форнальс удвоил преимущество хозяев поля.

После 20 матчей испанской Ла Лиги «Бетис» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Вильярреал» после 19 матчей заработал 41 очко и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре «Бетис» разделил очки с «Овьедо» (1:1). «Вильярреал» одержал победу над клубом «Алавес» со счётом 3:1. В следующем туре «Бетис» встретится с «Алавесом» (25 января), а «Вильярреал» — с мадридским «Реалом» (24 января).

