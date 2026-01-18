Скидки
Главная Футбол Новости

Кальяри — Ювентус, результат матча 17 января 2026, счет 1:0, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» проиграл «Кальяри» в матче 21-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 21-й тур
17 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Маццители – 65'    

Единственный гол в матче забил Лука Маццители. Полузащитник хозяев поля отличился во втором тайме, на 65-й минуте.

«Ювентус» с 39 очками после 21 встречи занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» набрал 22 очка после 21 матча и располагается на 13-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 49 очками.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти сыграют с «Наполи» 25 января. На день раньше «Кальяри» встретится с «Фиорентиной».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
