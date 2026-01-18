У нападающего «Милана» украли часы общей стоимостью € 500 тыс. — Football Italia

У нападающего «Милана» Никласа Фюллькруга украли часы стоимостью € 500 тыс., сообщает Football Italia.

Преступление произошло, когда футболист отправился на тренировку команды. Вернувшись в гостиницу, Фюллькруг обнаружил, что его сейф был вскрыт. Злоумышленники похитили у форварда четверо наручных часов общей стоимостью € 500 тыс.

Фюллькруг перешёл в «Милан» из «Вест Хэма» 2 января на правах аренды. За итальянский клуб футболист провёл четыре матча (один в стартовом составе) и не отметился результативными действиями. В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые был вызван в основную национальную команду и входил в состав сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.