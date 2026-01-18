Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Франк может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшие дни — talkSPORT

Томас Франк может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшие дни — talkSPORT
Комментарии

Будущее Томаса Франка в «Тоттенхэме» под угрозой. Давление на датского тренера усиливается, и, согласно информации talkSPORT, его увольнение может произойти в ближайшие дни.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Саммервилл – 15'     1:1 Ромеро – 64'     1:2 Уилсон – 90+3'    

Франк полагает, что сохраняет поддержку руководства клуба, несмотря на освистывание со стороны болельщиков после поражения в лондонском дерби от «Вест Хэма» в субботy, 17 января. Тем не менее за последние недели настроение у руководства клуба изменилось. Клуб намерен оценить, нужны ли изменения в тренерском штабе. По данным источника, идут дискуссии в совете директоров относительно того, не становится ли положение невыносимым. Если «Тоттенхэм» не добьётся положительных результатов в ближайших матчах, датский специалист рискует быть уволенным.

Руководство клуба уже рассматривает потенциальных кандидатов на замену. В шорт-лист входят Андони Ираола из «Борнмута», Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». Основным же кандидатом считается Маурисио Почеттино, который ранее добился значительных успехов с клубом. Однако возвращение аргентинца возможно только после чемпионата мира 2026 года, где он будет тренировать сборную США.

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в 2019 году после пяти лет работы, за время которых он дошёл до финала Лиги чемпионов. Затем он стал тренером «ПСЖ» и вернулся в Премьер-лигу в качестве тренера «Челси» с 2023 по 2024 год. После ухода из «Челси» Почеттино вышел на международную арену, став новым тренером сборной США. Он провёл 293 матча с «Тоттенхэмом», выиграв 160 из них и будучи близким к завоеванию титула Премьер-лиги в 2016 году.

Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил трансфер Конора Галлахера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android