Томас Франк может покинуть «Тоттенхэм» в ближайшие дни — talkSPORT

Будущее Томаса Франка в «Тоттенхэме» под угрозой. Давление на датского тренера усиливается, и, согласно информации talkSPORT, его увольнение может произойти в ближайшие дни.

Франк полагает, что сохраняет поддержку руководства клуба, несмотря на освистывание со стороны болельщиков после поражения в лондонском дерби от «Вест Хэма» в субботy, 17 января. Тем не менее за последние недели настроение у руководства клуба изменилось. Клуб намерен оценить, нужны ли изменения в тренерском штабе. По данным источника, идут дискуссии в совете директоров относительно того, не становится ли положение невыносимым. Если «Тоттенхэм» не добьётся положительных результатов в ближайших матчах, датский специалист рискует быть уволенным.

Руководство клуба уже рассматривает потенциальных кандидатов на замену. В шорт-лист входят Андони Ираола из «Борнмута», Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». Основным же кандидатом считается Маурисио Почеттино, который ранее добился значительных успехов с клубом. Однако возвращение аргентинца возможно только после чемпионата мира 2026 года, где он будет тренировать сборную США.

Почеттино покинул «Тоттенхэм» в 2019 году после пяти лет работы, за время которых он дошёл до финала Лиги чемпионов. Затем он стал тренером «ПСЖ» и вернулся в Премьер-лигу в качестве тренера «Челси» с 2023 по 2024 год. После ухода из «Челси» Почеттино вышел на международную арену, став новым тренером сборной США. Он провёл 293 матча с «Тоттенхэмом», выиграв 160 из них и будучи близким к завоеванию титула Премьер-лиги в 2016 году.