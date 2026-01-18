Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом» и обратился к болельщикам
Поделиться
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после матча 16-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Аль-Шабабом» со счётом 3:2.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 2
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Яслам – 2' 2:0 Коман – 8' 2:1 Симакан – 31' 2:2 Жуниор – 53' 3:2 Гариб – 76'
Удаления: нет / Сьерро – 67'
«Горжусь этой командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего этого пути», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.
Победа в этом матче стала первой для команды за последние пять игр в чемпионате Саудовской Аравии.
После 15 сыгранных матчей в саудовской Про-Лиге «Аль-Наср» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 января 2026
-
01:10
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:21
-
00:06
- 17 января 2026
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:55
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:19
-
21:10
-
20:54
-
20:54