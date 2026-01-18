Роналду высказался о победе «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом» и обратился к болельщикам

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после матча 16-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Аль-Шабабом» со счётом 3:2.

«Горжусь этой командой. Мы сделали то, что должны были сделать. Спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего этого пути», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Победа в этом матче стала первой для команды за последние пять игр в чемпионате Саудовской Аравии.

После 15 сыгранных матчей в саудовской Про-Лиге «Аль-Наср» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка.