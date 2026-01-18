Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»

Погребняк отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост с реакцией на результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» победили со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Манчестер» — красный. Надеюсь и верю, что с новым тренером манкунианцы будут радовать своими результатами заметно чаще. Сумасшедшая игра от «МЮ», а ведь и счёт мог быть 4:0… Это «Олд Траффорд», детка» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дебютном матче под руководством Кэррика

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android