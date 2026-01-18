Погребняк отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в дерби с «Манчестер Сити»
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост с реакцией на результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» победили со счётом 2:0.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65' 2:0 Доргу – 76'
«Манчестер» — красный. Надеюсь и верю, что с новым тренером манкунианцы будут радовать своими результатами заметно чаще. Сумасшедшая игра от «МЮ», а ведь и счёт мог быть 4:0… Это «Олд Траффорд», детка» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.
После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают четвёртое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.
