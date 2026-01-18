Только один игрок достиг отметки в 50 голов в Ла Лиге быстрее Килиана Мбаппе в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился голом в матче 20-го тура Ла Лиги сезона-2025/2026 с «Леванте» (2:0). Данный мяч стал для француза 50-м в 53 встречах чемпионата Испании с момента перехода в «Королевский клуб».

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в XXI веке только звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании. Чтобы забить 50 мячей в Ла Лиге Криштиану понадобился 51 матч.

Мбаппе 27 лет. Он перешёл в «Реал» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 26 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

