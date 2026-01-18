Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» летом. «Горожане» нашли замену — источник

«Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола проведут ключевую встречу, на которой будет решаться, продолжится ли их сотрудничество по окончании сезона. Об этом сообщает аккаунт в X Topskills Sports UK.

По информации источника, будущее Гвардиолы будет зависеть от результатов в ближайшие месяцы, а уход остаётся реальной возможностью, если сезон-2025/2026 не оправдает ожиданий руководства клуба. Отмечается, что «горожане» уже вышли на связь с представителями итальянского специалиста Энцо Марески в качестве варианта на случай, если Гвардиола покинет команду летом 2026 года.

Утверждается, что Мареска очень заинтересован в работе в «Ман Сити» и готов занять пост главного тренера.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. После 22 матчей АПЛ «горожане» заработали 43 очка и занимают второе место.

