Мбаппе обошёл Анри, став вторым самым результативным французом в истории футбола

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории.

Забитый мяч в игре 20-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:0) стал для 27-летнего нападающего 412-м голом за карьеру на профессиональном уровне. Благодаря этому достижению Мбаппе обошёл Тьерри Анри, который завершил выступления с показателем в 411 мячей.

Первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, ныне выступающий за «Аль-Иттихад», отличился 513 раз за клубы и национальную команду.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе