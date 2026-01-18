Скидки
Штутгарт — Унион Берлин. Прямая трансляция
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мбаппе обошёл Анри, став вторым самым результативным французом в истории футбола

Мбаппе обошёл Анри, став вторым самым результативным французом в истории футбола
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел на второе место среди самых результативных французских футболистов в истории.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Забитый мяч в игре 20-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:0) стал для 27-летнего нападающего 412-м голом за карьеру на профессиональном уровне. Благодаря этому достижению Мбаппе обошёл Тьерри Анри, который завершил выступления с показателем в 411 мячей.

Первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, ныне выступающий за «Аль-Иттихад», отличился 513 раз за клубы и национальную команду.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

