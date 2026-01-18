«Фенербахче» запустил социальную инициативу: 1% зарплаты игроков — на помощь детям

«Фенербахче» запустил социальную программу под названием «Надежда на будущее». В рамках проекта 1% заработной платы игроков первой команды будет направляться на помощь детям из малообеспеченных семей. Об инициативе стамбульский клуб сообщил через свои официальные аккаунты в соцсетях.

Также клуб обозначил жёсткую позицию на трансферном рынке: переговоры с футболистами, не готовыми поддержать проект и участвовать в отчислениях, вестись не будут. При этом не уточняется, затронет ли программа нынешний состав команды.

По информации Fotomaс, инициативу уже публично поддержали несколько игроков «Фенербахче», разместив заявление клуба у себя в соцсетях. Среди них — Маттео Гендузи, Эдерсон, Марко Асенсио, Милан Шкриньяр, Талиска, Керем Актюркоглу, Эдсон Альварес, Нелсон Семеду, Фред и Арчи Браун.

Прямая цитата клуба:

«Мы запускаем новую инициативу, сосредоточенную на будущем детей.

Как спортивный клуб «Фенербахче», мы считаем своим основным долгом брать на себя ответственность не только на поле, но и в каждой сфере жизни, приносить пользу обществу и быть источником надежды на будущее.

В соответствии с этим подходом мы запускаем устойчивый проект социальной ответственности, инициированный благодаря дальновидной идее нашего спортивного директора Девина Озека и полностью поддержанный и реализованный нашим клубом.

Отныне при каждом трансфере игроков профессиональной футбольной первой команды 1% зарплаты наших игроков будет направляться на программу поддержки, призванную улучшить жизнь детей из социально незащищённых групп и способствовать их образованию, развитию и будущему.

Переговоры о трансферах с новыми игроками, которые не разделяют этот принцип социальной ответственности и не согласны выделять часть своей зарплаты, продолжаться не будут.

После встреч с соответствующими учреждениями и организациями эта программа будет реализована не как разовая кампания, а как постоянная и устойчивая модель социальной ответственности, отражающая ценности «Фенербахче».

Это путешествие, первый шаг которого сделан в память о Корнелии Озек, матери Девина Озека и источнике вдохновения для этого значимого проекта, станет традицией футбольного клуба «Фенербахче».

Как и прежде, «Фенербахче» будет и впредь измерять успех не только трофеями, но и ценностью, которую он придаёт человеческой жизни», — говорится в заявлении.

