Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» запустил социальную инициативу: 1% зарплаты игроков — на помощь детям

«Фенербахче» запустил социальную инициативу: 1% зарплаты игроков — на помощь детям
Комментарии

«Фенербахче» запустил социальную программу под названием «Надежда на будущее». В рамках проекта 1% заработной платы игроков первой команды будет направляться на помощь детям из малообеспеченных семей. Об инициативе стамбульский клуб сообщил через свои официальные аккаунты в соцсетях.

Также клуб обозначил жёсткую позицию на трансферном рынке: переговоры с футболистами, не готовыми поддержать проект и участвовать в отчислениях, вестись не будут. При этом не уточняется, затронет ли программа нынешний состав команды.

По информации Fotomaс, инициативу уже публично поддержали несколько игроков «Фенербахче», разместив заявление клуба у себя в соцсетях. Среди них — Маттео Гендузи, Эдерсон, Марко Асенсио, Милан Шкриньяр, Талиска, Керем Актюркоглу, Эдсон Альварес, Нелсон Семеду, Фред и Арчи Браун.

Прямая цитата клуба:

«Мы запускаем новую инициативу, сосредоточенную на будущем детей.

Как спортивный клуб «Фенербахче», мы считаем своим основным долгом брать на себя ответственность не только на поле, но и в каждой сфере жизни, приносить пользу обществу и быть источником надежды на будущее.

В соответствии с этим подходом мы запускаем устойчивый проект социальной ответственности, инициированный благодаря дальновидной идее нашего спортивного директора Девина Озека и полностью поддержанный и реализованный нашим клубом.

Отныне при каждом трансфере игроков профессиональной футбольной первой команды 1% зарплаты наших игроков будет направляться на программу поддержки, призванную улучшить жизнь детей из социально незащищённых групп и способствовать их образованию, развитию и будущему.

Переговоры о трансферах с новыми игроками, которые не разделяют этот принцип социальной ответственности и не согласны выделять часть своей зарплаты, продолжаться не будут.

После встреч с соответствующими учреждениями и организациями эта программа будет реализована не как разовая кампания, а как постоянная и устойчивая модель социальной ответственности, отражающая ценности «Фенербахче».

Это путешествие, первый шаг которого сделан в память о Корнелии Озек, матери Девина Озека и источнике вдохновения для этого значимого проекта, станет традицией футбольного клуба «Фенербахче».

Как и прежде, «Фенербахче» будет и впредь измерять успех не только трофеями, но и ценностью, которую он придаёт человеческой жизни», — говорится в заявлении.

Самые дорогие трансферы «Зенита»

Материалы по теме
Появилась новая информация по возможному трансферу Н'Голо Канте в «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android