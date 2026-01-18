Скидки
Стад Ренн — Гавр. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Легенда сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на результат манчестерского дерби

Комментарии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии (2:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Это, пожалуй, самая лучшая игра «Манчестер Юнайтед» за долгое время. Обнадёживающие сигналы для Кэррика», — написал Оуэн в соцсетях.

Отметим, что данный матч стал дебютным для Кэррика в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.

За хозяев вчера забивали Брайан Мбемо и Патрик Доргу.

