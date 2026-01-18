Легенда сборной Англии Майкл Оуэн отреагировал на результат манчестерского дерби
Поделиться
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн прокомментировал победу команды над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии (2:0).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65' 2:0 Доргу – 76'
«Это, пожалуй, самая лучшая игра «Манчестер Юнайтед» за долгое время. Обнадёживающие сигналы для Кэррика», — написал Оуэн в соцсетях.
Отметим, что данный матч стал дебютным для Кэррика в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед».
После 22 матчей АПЛ «красные дьяволы» заработали 35 очков и занимают пятое место. «Горожане» набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.
За хозяев вчера забивали Брайан Мбемо и Патрик Доргу.
Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона
Комментарии
- 18 января 2026
-
06:00
-
05:50
-
05:44
-
04:29
-
04:04
-
03:55
-
01:10
-
00:58
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:21
-
00:06
- 17 января 2026
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:25
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:55
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:14
-
22:12
-
22:03
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:24